Минэкономики Белоруссии Мажинская заявила, что микроэлектроника стала важным направлением работы с РФ

Сотрудничество России и Белоруссии включает базовые сектора экономики, в частности и в области микроэлектроники. Об этом News.ru рассказала замминистра экономики Беларуси Мария Мажинская.

По ее словам, взаимодействие в сфере микроэлектроники выходит в последнее время на передний план.

«Здесь мы активно производим импортозамещающие компоненты, которые, как показало время, являются актуальными как для предприятий РФ, так и для предприятий Белоруссии», — отметила Мажинская.

Она подчеркнула, что сфера наиболее актуальна в условиях санкция для современного развития промышленности.