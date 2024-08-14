Миллиардер Рихард Люгнер умер через два месяца после шестой свадьбы

Австрийский строительный магнат Рихард Люгнер скончался в своем особняке в Вене в понедельник, 12 августа, на 92-м году жизни. Миллиардер два месяца назад шестой раз женился, сообщило издание PageSix .

Причина смерти магната не уточняется. При этом известно, что в начале июля Люгнер перенес разрыв сердечного клапана. Прибывшие на виллу спасатели не смогли привести его в чувство. Кроме того, в последние месяцы он боролся с рядом болезней, сообщило France 24.

Шестой супругой бизнесмена стала 42-летняя Симона Рейлендер. Свадьба прошла в начале лета. Люгнер передал ей управление бизнесом, когда попал в больницу.

Люгнер родился в Вене осенью 1932 года. Он быстро сделал себя имя в строительном бизнесе, акцентируя внимание на небольших проектах в условиях строительного бума 1960-х годов.

В 1975 году ему поручили построить Исламский центр Вены — первую и самую большую мечеть в стране. Более 10 лет спустя он построил седьмой по величине торговый центр в Австрии — Lugner City.

Помимо профессиональной деятельности Люгнер прославился как многолетний спонсор Венского бала. Бизнесмен платил мировым знаменитостям, в числе которых были Софи Лорен и Голди Хоун, за то, чтобы они ему были его парой на светских мероприятиях.

Люгнер отметился и в политике, дважды выдвигая свою кандидатуру на пост президента Австрии в 1998 и 2016 годах.

У бизнесмена остались четверо детей, причем младшая дочь родилась в 1993 году.