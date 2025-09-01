Мигрантов в Париже поймали с золотом в трусах и болгаркой в чемодане

Краденые драгоценности стоимостью 10 миллионов евро нашли в трусах мигранта из Туниса на Лионском вокзале в 12-й округе Парижа. Его задержали вместе со спутником, сообщили источники Le Parisien .

Сошедшие с поезда TGV из столицы Галлии иностранцы, в том числе несовершеннолетний, не вызвали подозрения охраны, их необычный багаж выявили во время обычной проверки. Один из тунисцев спрятал в трусах носок с драгоценностями и часы Rolex, другой нес в чемодане болгарку.

Полиция выяснила, что драгоценности украдены. Среди них ожерелье стоимостью около пяти миллионов евро, серьги — два миллиона, кольцо — один. Общая стоимость драгоценностей достигла 10 миллионов евро. Расследованием кражи, совершенной бандой, займется Бюро пограничной полиции.

Ранее во Внуково 57-летний мужчина пытался провезти в трусах наркотики. Таможенники нашли у него три свертка с порошком массой 36 граммов.