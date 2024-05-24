МИД заявил о прекращении соглашения РФ и Японии по ликвидации ядерного оружия

Межправительственное соглашение России и Японии в области ликвидации подлежащего сокращению ядерного оружия прекратило свое действие, заявили в МИД РФ. Официальное сообщение ведомства появилось на портале публикования правовых актов.

Соглашение стороны подписали в Токио в октябре 1993 года.

Из заявления МИД следует, что документ о сотрудничестве в целях содействия по ликвидации подлежащего сокращению в России ЯО, а также о создании комитета по сотрудничеству на этом направлении прекратил действие 21 мая этого года.

Осенью 2023 года кабмин России распорядился прекратить действие этого соглашения. МИД 21 ноября уведомил Японию о принятом решении. Документ утратил силу через шесть месяцев с даты уведомления, то есть в минувший вторник, 21 мая.