МИД Узбекистана отреагировал на ролик с оскорблениями узбеков

МИД Узбекистана заявил, что Украина и Литва хотели поссорить Москву и Ташкент

Сфабрикованный спецслужбами Украины и Литвы видеоролик с оскорблениями узбеков опубликовали на YouTube, чтобы поссорить Москву и Ташкент. Об этом пресс-секретарь МИД Узбекистана Ахрор Бурханов написал в своем Telegram-канале .

«В результате расследования стало ясно, что данный материал является провокационным и сфабрикован деструктивными силами, пытающимися посеять раздор в отношениях между нашими народами», — написал он.

По его словам, после появления видео в сети МИД страны связался с коллегами в России, чтобы проверить подлинность материала. Российские дипломаты выразили глубокое сожаление из-за публикации таких оскорбительных заявлений, независимо от того, кто их сделал.

Бурханов также призвал представителей СМИ и блогосферы не распространять неподтвержденные материалы.

Позже ФСБ выяснила, что человек, оскорбляющий в ролике от имени россиян граждан Узбекистана, является гражданином Украины Николаем Кочмариком. Ролик с его участием опубликовали на YouTube-канале, подконтрольном спецслужбам Литвы.

Ранее главы оборонных ведомств России и Узбекистана подписали документы о стратегическом партнерстве в военной области на 2026–2030 годы.