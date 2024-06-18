МИД Швеции вызовет посла России из-за ситуации с самолетом Су-24

Посла России вызовут в МИД Швеции из-за пролета Су-24 над островом Готланд

Фото: РИА «Новости»

Российский посол получит вызов в Министерство иностранных дел Швеции из-за нарушения самолетом Су-24 воздушного пространства страны. С таким заявлением в эфире телеканала STV выступил глава внешнеполитического ведомства страны Тобиас Бильстрем.

Он подчеркнул, что Швеция уже поставила в известность о ситуации страны-партнеры.

«Поведение России неприемлемо. МИД позвонит в посольство России, чтобы отметить инцидент», —
заявил Бильстрем.

Вооруженные силы Швеции заявили о появившемся в воздушном пространстве страны российском бобмардировщике Су-24 в минувшую пятницу, 14 июня.

По данным ведомства, самолет приблизился к южной части острова Готланд в Балтийском море. На перехват шведские военные отправили два самолета Jas.

Командующий Военно-воздушными силами Швейии Йонас Викман заявил, что Су-24 выполнял разведывательные функции и провел в воздушном пространстве страны около двух минут. По его словам, самолет улетел после получения устного предупреждения о недопустимости нарушения границ.

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