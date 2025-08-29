МИД России призвал Японию отказаться от размещения ракет США

Россия считает возможное размещение наземного комплекса «Тифон» на базе США в Японии дестабилизирующим шагом. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова привели на сайте ведомства.

«Такое развитие событий будет иметь значительные пагубные последствия для региональной и глобальной стабильности, включая опасное подстегивание напряженности между ядерными державами», — отметила она.

Дипломат напомнила, что Японию неоднократно предупреждали о недопустимости провокационных действий рядом с российскими границами. Японские власти должны пересмотреть решение о размещении американских ракетных комплексов, иначе они будут ответственные за дальнейшую деградацию обстановки в регионе.

В зарубежных СМИ появилась информации о том, что в ходе запланированных в сентябре японо-американских учений Resolute Dragon 25 на базе ВС США Ивакуни могут разместить батарею наземного комплекса «Тифон».

Ранее Соединенные Штаты отправили бомбардировщики на базу в Норвегии около границы с Россией.