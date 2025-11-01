МИД России осудил применение США избыточной военной силы в Карибском бассейне

Фото: РИА «Новости»

Россия осуждает применение США избыточной военной силы в Карибском бассейне. Об этом сообщил МИД.

«Решительно осуждаем применение избыточной военной силы при выполнении антинаркотических задач», — сказано в сообщении.

В ведомстве обратили внимание, что подобные действия нарушают нормы международного права.

Накануне лидер Венесуэлы Николас Мадуро отправил письмо российскому коллеге Владимиру Путину и попросил его о помощи на фоне обострения отношений с США. В послании он просил помочь укрепить противовоздушную оборону своей страны, включая восстановление нескольких российских самолетов Су-30МК2, ранее приобретенных Венесуэлой.

