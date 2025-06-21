МИД России осудил появление дронов ВСУ в небе над Казахстаном

МИД России осуждает пролет над Казахстаном десятков беспилотников ВСУ с вероятной целью удара по территориям России. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова .

Она отметила, что несколько десятков украинских БПЛА пролетели над территорией Казахстана 19 и 20 июня. По словам Захаровой, данное происшествие демонстрирует безразличие киевского режима к территориальной целостности других стран, которую они часто нарушают.

В российском МИД призвали все профильные международные структуры обратить внимание на провокации Украины и публично от нее дистанцироваться.

Дипломат добавила, что такие действия ВСУ создают угрозу не только для России, но и для стран, с которыми киевский режим якобы пытается вести конструктивный диалог. Захарова также обозначила необходимость укрепления мер коллективной безопасности в рамках ОДКБ.

В пятницу, 20 июня, в Казахстане упал британский беспилотник Banshee Jet 80, который стоит на вооружении у ВСУ. Дрон нашли в Каракиянском районе.