МИД России напомнил погрязшей в беспорядках Британии о праве на свободу собраний

Захарова напомнила Британии о праве на свободу собраний на фоне беспорядков

Разрешение полицейским Великобритании применять любые меры для пресечения продолжающихся в стране протестов противоречит демократическому праву на свободу собраний. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Полный текст ее заявления привела пресс-служба ведомства.

Дипломат напомнила, что со стороны Великобритании неоднократно звучали необоснованные обвинения в адрес России о подавлении инакомыслия и цензуре.

«В данном случае именно британские власти и полиция должны действовать исключительно на основании законов. Напоминаем, что граждане имеют полное право на выражение несогласия с политикой властей», — заявила Захарова.

Она призвала страну отказаться от чрезмерного насилия против протестующих и соблюдать право людей на свободу собраний.

Массовые беспорядки в Великобритании начались после убийства трех девочек в детской танцевальной студии Саутпорта. Подозреваемым по делу стал 17-летний подросток из Кардиффа, родившийся в семье руандийцев.

По версии властей, за организацией беспорядков стоят ультраправые группировки. Для подавления протестов министр внутренних дел Иветт Купер разрешила полицейским применять любые силовые меры воздействия.

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