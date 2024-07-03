МИД России исключил контакты с США по поводу инцидента в небе над Сирией

Рябков: РФ не будет связываться с США по военной линии после инцидента в Сирии

Фото: РИА «Новости»

Россия не станет инициировать контракты с США по поводу серии опасных случаев со сближением американских беспилотников с российскими самолетами в воздушном пространстве Сирии. Об этом сказал заместитель главы МИД Сергей Рябков, его слова привело РИА «Новости».

«Никаких контактов нет, связываться не будем», — подчеркнул он.

Рябков отметил, что инициатором этой ситуации выступили именно США.

«Начнем с того, что это американские беспилотники опасно сближались с нашими самолетами. Если бы они летали ближе к штату Техас, то и не было бы таких сближений», — добавил дипломат.

В конце июня беспилотник MQ-9 Reaper опасно сблизился с Су-35 ВКС России в районе сирийской провинции Хомс на высоте порядка 8,5 тысячи метров. Генерал-майор Юрий Попов отмечал, что российский пилот продемонстрировал высокий профессионализм и предпринял меры для недопущения столкновения.

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