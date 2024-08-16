Соединенные Штаты используют ситуацию с подрывом газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», чтобы легитимизировать терроризм. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, сообщили в Telegram-канале диппредставительства.

Дипломат напомнил, что первые лица США отказались комментировать новые детали, появившиеся в расследовании подрыва «Северных потоков».

«Стремятся перебросить всю ответственность на своих украинских марионеток. Хотя прекрасно понимают, что в Киеве и шагу не сделают без отмашки из Вашингтона», — отметил Антонов.

Посол России добавил, что игнорируя ситуацию, Соединенные Штаты фактически легитимизируют терроризм.

Ранее немецкие власти потребовали от Украины возместить убытки, вызванные подрывами «Северных потоков», писал RT.

По данным газеты The Wall Street Journal, главным организатором подрыва выступил занимавший тогда пост украинского главкома Валерий Залужный. Также операцию одобрил Зеленский, но потом пытался отозвать решение, когда информация попала в ЦРУ.