МИД призвал россиян в Иордании к осторожности на фоне напряженности в регионе

Напряженность на Ближнем Востоке затронула Иорданию, поэтому находящимся там гражданам России следует соблюдать дополнительные меры предосторожности. Об этом предупредил МИД в телеграм-канале.

Соотечественников призвали воздержаться от поездок на дальние расстояния, при включении сирен воздушной тревоги не передвигаться по городу, по возможности остаться дома. Следует держать при себе заряженный мобильный телефон и выполнять рекомендации военного командования, Управления общей безопасности и МИД.

Россиянам, приехавшим на небольшой срок, предложили сообщить в консульский отдел посольства в Аммане по электронной почте rusconsjo@mid.ru свои имена, паспортные данные и состав семьи. Им также рекомендовали встать на консульский учет, а в экстренных случаях звонить по номеру +962-77-552-81-25.

Ранее возобновился вооруженный конфликт между США и Ираном. Тегеран 17 июля ударил по авиабазе США Муваффак Салти в Иордании.