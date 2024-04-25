МИД назвал заморозку российских активов Швейцарией воровством | 360°

Мир 25 апреля 2024, 14:41 МИД назвал заморозку российских активов Швейцарией воровством МИД: Москва прорабатывает ответные меры на заморозку Берном активов России РИА «Новости»

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Россия начала проработку мер в ответ на заморозку российских активов властями Швейцарии. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Блокирование российских активов, в том числе резервов Банка России, является незаконной мерой. Это нарушает нормы и принципы международного права, а также Устав ООН и принципы суверенного равенства государств», — сказала она.

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Дипломат подчеркнула, что МИД расценивает эту ситуацию как бандитизм, воровство и хищение.

«Любое посягательство на имущественные права нашей страны мы расцениваем как циничное и неприкрытое воровство с целью пополнить свои карманы. У России имеется арсенал зеркальных экономических и политических ответных мер», — добавила она.

Несколько дней назад власти Швейцарии разблокировали 290 миллионов франков российских активов.