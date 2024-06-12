МИД назвал «уткой» сообщения о восстановлении дипотношений Грузии и России

Belkin Aleksey/news.ru
Фото: Belkin Aleksey/news.ru/Global Look Press

Заявления о возобновлении дипломатических отношений России и Грузии являются «утками» оппозиционной грузинской прессы. Об этом РИА «Новости» сообщили в МИД.

Дипломаты подчеркнули, что нет смысла комментировать фейки, которые распространяют некоторые грузинские ресурсы.

О возможном запуске грузинского посольства в Москве сообщал канал Mtavari Arkhi. В издании отмечали, что в Тбилиси якобы проводится отбор сотрудников для работы в диппредставительстве.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин рассказал, что восстановление дипломатических отношений принесет выгоду обеим странам. Несмотря на это, Россия не станет отзывать признание независимости Южной Осетии и Абхазии.

Парламентарий подчеркнул, что грузинские власти выступают против автономии республик и периодически устраивают «охоту» за россиянами, которые поддерживают независимость этих государств.

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