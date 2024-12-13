МИД Ливии запросил пояснений после рекомендаций посольства для россиян

Посольство России в Ливии предостерегло граждан от посещения этой североафриканской страны. Такая рекомендация вызвала у ливийской стороны озабоченность, сообщило РИА «Новости» .

В заявлении российского консульства отмечалось, что обстановка в регионе остается крайне нестабильной. Любые перемещения по ее территории Россия считает нежелательными для туристов.

Ливийский МИД в ответ на это заявил, что внимательно изучил сообщение посольства России. В ведомстве североафриканской страны попросили уже российский МИД дать разъяснения такой рекомендации, притом в срочном порядке.

Дипломаты Триполи отметили важность сохранения прозрачных и взаимоуважительных отношений между странами.

Рекомендации российским гражданам избегать поездок в Ливию действуют с 2011 года. Они неоднократно обновлялись посольством России.

Ранее Ливия заявила о готовности открыть генеральное консульство России в Бенгази.