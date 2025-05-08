МИД Германии опубликовал пост ко Дню Победы на русском языке

Министерство иностранных дел Германии написало пост на русском языке, посвященный 80-летию окончания Второй мировой войны. Публикация появилась на странице ведомства в социальной сети X .

«В нашей истории едва ли найдется другой такой день, как 8 мая 1945 года, наложивший на нее столь глубокий отпечаток», — отметили в сообщении.

В заявлении указали, что Германия стала свободной благодаря странам-союзницам, после этого «началась небывалая эпоха мира». Аналогичные посты опубликовали также на английском и французском языках.

Полиция Берлина запретила демонстрировать флаг России, георгиевские ленточки и прочую символику на советских мемориалах ко Дню Победы. Ограничение также касается военных песен, маршей, флагов с гербами СССР, Чечни и Белоруссии.