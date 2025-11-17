МИД Черногории вызвал посла России из-за Украины

МИД Черногории вызвал посла России Александра Лукашика из-за его публичных комментариев после решения парламента республики присоединиться к программе НАТО по обучению и поддержке ВСУ. Об этом сообщило Радио и телевидение Черногории .

«Российскому послу сообщено, что в будущем подобные заявления будут рассматриваться как намеренно враждебные действия, на которые министерство будет адекватно реагировать в соответствии с международными нормами», — говорится в материале.

Российский дипломат якобы оценил решение депутатов скупщины Черногории, большинством голосом одобривших отправку своих военных для участия в натовском механизме NSATU, как враждебный шаг. При этом само высказывание Лукашика не приводится.

Власти Черногории заявили, что подобные действия и критика неприемлемы, назвав слова Лукашика неподобающими и примером открытого и недопустимого вмешательства во внутренние дела республики.

Подгорица с начала спецоперации отправила Украине девять пакетов военной помощи. Республика вступила в НАТО летом 2017 года, несмотря на массовые протесты граждан и бойкот оппозиции.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский позвонил сербскому лидеру Александру Вучичу и обсудил с ним евроинтеграцию обеих стран, в том числе и возможности сотрудничества в сфере региональной безопасности.