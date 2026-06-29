МИД Белоруссии пригрозил Украине последствиями за попытку вторжения

Белоруссия задействует все имеющиеся у нее средства, в случае если украинские силы пересекут государственную границу. Об этом в интервью RT заявил заместитель белорусского министра иностранных дел Игорь Секрета, говоря о вероятных атаках Украины.

«Если граница [Белоруссии] будет без разрешения или сопровождаясь агрессией пересечена, мы ответим с применением всего нашего потенциала. <…> Наши украинские соседи знают это», — сказал он.

Секрета отметил, что белорусский президент Александр Лукашенко четко обозначил красные линии — это границы государства.

Ранее глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что не видит смысла втягиваться в украинский конфликт. Он отметил, что на белорусско-украинской границе есть определенные провокации и напряжение, но в основном речь идет об угрозах в информационном поле.