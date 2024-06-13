МИД Белоруссии опроверг слухи об ухудшении отношений с Арменией

Белоруссия не планирует ухудшать отношения с Арменией, несмотря на отзыв посла. Об этом заявил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз, сообщило издание «Беларусь сегодня».
Дипломат напомнил, что две страны связывают продолжительные дружеские отношения. По его словам, Армения и Белоруссия ведут взаимовыгодную торговлю.
Глаз рассказал, что «внешние игроки» пытаются внести разлад в отношения двух государств, но белорусские власти не собираются поддаваться на эти провокации.
Ранее посла Армении в Белоруссии вызвали в Ереван для консультаций. Перед этим армянский премьер-министр Никол Пашинян негативно высказался в адрес президента Александра Лукашенко.
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