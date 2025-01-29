МИД Азербайджана вызвал посла РФ из-за публикаций о крушении самолета AZAL

Российского посла в Баку Михаила Евдокимова пригласили в МИД Азербайджана из-за публикаций в СМИ насчет авиакатастрофы в Актау. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

В МИД отметили, что в российских СМИ появились сообщения и репортажи с катастрофой самолета AZAL под Актау. По данным ведомства, Азербайджан расценил их как «дезинформационные».

Также там отметили, что что подобные действия вызвали недопонимание и противоречат «духу декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджаном и Россией»

«Было упомянуто, что результаты предварительного расследования трагического крушения самолета, принадлежащего „Азербайджанским авиалиниям“, известны», — уточнили в ведомстве.

В МИД добавили, что ожидания Азербайджана от России в связи с авиакатастрофой были четко заявлены.

Самолет азербайджанской авиакомпании AZAL, летевший из Баку в Грозный, разбился в Казахстане 25 декабря. На его борту находились 67 человек, из которых 38 погибли.