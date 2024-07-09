Metro: сильная жара спровоцировала поломку крупного моста в США
Мост в Нью-Йорке, соединяющий Манхэттен и Бронкс, сломался из-за сильной жары. Переправа оказалась непригодна для движения, сообщил Metro.
Известно, что высокая температура спровоцировала перегрев, из-за чего металлическое оборудование вздулось.
Пожарные пытались исправить ситуацию с помощью галлонов воды. Ее выливали на конструкцию прямо с вертолета. Впоследствии мост возобновил работу, добавил сайт kp.ru.
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