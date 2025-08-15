Место встречи Путина и Трампа на Аляске показали со спутника

В Сети появился спутниковый снимок города Анкориджа на Аляске, где пройдет саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Кадры опубликовала пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».
«Спутник Роскосмоса снял город Анкоридж штата Аляска в США. Как видно на втором снимке, над городом облачно», — уточнили в госкорпорации.
Город с орбиты запечатлели российские космические аппараты «Ресурс-П» и «Электро-Л»/«Арктика-М».
Путин и Трамп встретятся 15 августа на военной базе ВВС и Сухопутных войск США Элмендорф — Ричардсон. Главной темой переговоров станет урегулирование украинского конфликта. Кроме того, лидеры обсудят двустороннее экономическое сотрудничество.
