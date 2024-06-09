Меры безопасности усилили в Чехии из-за угрозы теракта

Полиция в Чехии срочно усилила меры безопасности из-за угрозы теракта

Фото: РИА «Новости»

Управление полиции в Праге в срочном порядке усилило меры безопасности в связи с угрозой террористического акта. Об этом сообщил глава МВД Вит Ракушан. Его слова привело издание Idnes.

«В настоящее время полиция принимает превентивные меры. У нее на данный момент нет сведений о непосредственной угрозе. Конкретная информация появится в ближайшее время», — сказал он.

По информации источника, в субботу полиция перешла в режим террористической угрозы. МВД приняло усиленные меры безопасности до «особого распоряжения».

На улицах Праги появились множество полицейских патрулей, которые активно ведут проверку документов на автомагистралях, вблизи автобусных и железнодорожных вокзалов.

Ранее во Франции арестовали украинца за подготовку теракта. Он изготавливал самодельную взрывчатку в номере отеля и получил серьезные ожоги.

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