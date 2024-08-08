Меру эстонских властей об ужесточении контроля на границе с Россией в Госдуме назвали пиар-акцией

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Ридусом» назвал «пиар-акцией» решение эстонских властей ужесточить меры контроля на границе с Россией.

По его словам, эти действия в очередной раз рассчитаны на некий информационный эффект.

«Безусловно, это является издевательством над нашими соотечественниками, которые проживают в Эстонии и регулярно ездят в Россию, чтобы, например, навестить родственников», — сказал парламентарий.

Ранее Эстония сообщила о введении режима полного таможенного контроля с Россией. Теперь все люди, следующие в РФ, будут досматриваться самым тщательным образом.