Мертвого паразита нашли в мозге кандидата в президенты США | 360°

Мир 08 мая 2024, 20:12 Мертвого паразита нашли в мозге кандидата в президенты США NYT: поразившего мозг мертвого червя нашли в голове Роберта Кеннеди — младшего РИА «Новости»

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Мертвого червя-паразита обнаружили в мозге кандидата в президенты США Роберта Кеннеди — младшего в 2012 году. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на показания политика, которые он дал во время бракоразводного процесса.

В своем заявлении Кеннеди-младший рассказал, что еще в 2010 году столкнулся с провалами в памяти и обратился к врачам. В ходе обследования специалисты обнаружили в мозгу политика темное пятно и заподозрили у него опухоль.

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Для проведения операции Кеннеди-младшего отправили в Медицинский университет, но за несколько дней до вмешательства с политиком связался еще один врач и заявил, что затемнение на снимках — это проникший в организм и умерший червь-паразит, который успел поразить часть мозга.

«Очевидно, у меня проблемы с когнитивными способностями. У меня кратковременная потеря памяти и иногда долгосрочная потеря памяти, которая влияет на меня», — признавался политик.

Журналисты отметили, что Роберт Кеннеди — младший всю жизнь страдает от заболеваний сердцем. Из-за рецидивов прошлой зимой он четыре раза попадал в больницы, хотя на публике заявлял, что не испытывает никаких проблем уже более 10 лет.

Став независимым кандидатом в президенты, Кеннеди-младший начал скрывать состояние своего здоровья, стараясь выглядеть моложе своих 70 лет и демонстративно занимаясь спортом. Он настаивает, что эти факторы являются его преимуществом по отношению к главным противникам: 77-летнему Дональду Трампу и 81-летнему Джо Байдену.

В начале января во время споров в Конгрессе о выделении пакета помощи Украине Роберт Кеннеди — младший объявил, что выступает за усиление безопасности границы с Мексикой и за прекращение финансирования ВСУ. Как отметили в его штабе, кандидат в президенты высказал третью точку зрения, не поддержав ни демократов, ни республиканцев.