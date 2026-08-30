Мерц пригрозил совместным с ЕС и НАТО ответом на происшествие с БПЛА в аэропорту

Мерц: в ближайшее время Германия согласует с ЕС и НАТО ответ по БПЛА в аэропорту

Правительство Германии скоро завершит расследование происшествия с БПЛА в аэропорту Лейпцига/Галле и согласует ответ на него с Евросоюзом и НАТО. Об этом немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил в интервью телеканалу ARD .

По его словам, в немецком кабмине достигли широкого согласия относительно того, как власти страны ответят на происшествие в авиагавани. Свой ответ они окончательно согласуют с Брюсселем и партнерами по Североатлантическому альянсу в ближайшие дни.

«Мы четко обозначим нашу реакцию. Ждать осталось недолго», сказал Мерц.

Ранее в Лейпциге сотрудник наземной службы аэропорта поймал на летном поле беспилотник, оснащенный самодельным зажигательным и взрывным устройством.