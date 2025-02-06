Меркель резко высказалась об энергетических отношениях с Россией

Решение Германии покупать российский газ после 2014 года было правильным. Такое заявление сделала в ходе интервью на мероприятии газеты Die Zeit экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель.
По ее словам, получать дешевый газ из России еще несколько лет назад не было ошибкой.
«А позже разорвать энергетические отношения с Россией тоже было совершенно правильно», — заявила экс-канцлер.
Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу дорого обошелся отказ от российских энергоносителей. Она отметила, что европейские домохозяйства и предприятия столкнулись с «заоблачными затратами на электроэнергию», причем многим из них только предстоит оплатить счета.
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