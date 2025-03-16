Меркель рассказала о восхищении Трампа Россией

Россия, являясь сильной ядерной державой, вызывает определенное восхищение у президента США Дональда Трампа. Об этом бывший канцлер Германии Ангела Меркель сообщила в интервью Berliner Zeitung.

«Россия — огромная страна с большим количеством полезных ископаемых, мощная ядерная держава», — отметила она.

По мнению Меркель, поэтому Россией восхищаются такие люди, как Трамп. При этом она пояснила, что американский президент не станет оказывать российским властям какую-либо услугу, ведь у него в приоритете всегда собственные интересы.

Бывший канцлер Германии ранее заявила, что Евросоюз нужен Соединенным Штатам как партнер. Этот фактор необходимо учитывать в переговорах с Трампом. Меркель подчеркнула, что европейские политики должны проявить больше уверенности и упорства, чтобы не потерять США как союзника.