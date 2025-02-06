Мэр Оша предложил дать школам имена кыргызских и узбекских патриотов

Мэр Оша Женишбек Токторбаев выступил с инициативой сменить некоторые названия школ на имена кыргызских и узбекских патриотов. Об этом он заявил на встрече с жителями муниципального территориального управления Алымбек Датка, сообщает сайт «Государственные новости» .

Токторбаев подчеркнул, что в городе все еще много образовательных учреждений с советскими названиями: имени Ломоносова, Гагарина, Горького, Кирова, Ленина и других. По его мнению, эти наименования — пережитки прошлого. Он предложил увековечить имена выдающихся граждан Кыргызстана и Узбекистана, которые внесли значительный вклад в развитие регионов страны. Например, Алымбека Датку.

Также мэр добавил, что среди узбекского населения региона тоже было много достойных людей, чьи имена могут появиться в топонимике города. Инициатива Токторбаева вызвала положительную реакцию у местных жителей.