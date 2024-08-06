Мэр Хиросимы процитировал Горбачева на церемонии памяти в Парке мира

Мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи произнес Клятву мира на траурной церемонии памяти жертв атомной бомбардировки, в которой процитировал первого президента СССР Михаила Горбачева. Трансляцию мероприятия вел официальный сайт мэрии.

«Экс-президент Горбачев однажды сказал так: „Нам нужен мир, мы должны стремиться к прекращению гонки вооружений, страха перед ядерным оружием, искоренить ядерное оружие, а региональные конфликты решать политическим путем“», — привел мэр слова Горбачева.

Траурная церемония по случаю годовщины американской атомной бомбардировки Хиросимы прошла в Мемориальном парке мира.

Потомок «отца атомной бомбы» Чарльз Оппенгеймер в начале июня посетил Японию и призвал крупные державы не доводить напряженность до ядерных ударов. Он заявил, что ту же науку и технологию можно использовать, чтобы спасти мир, а не уничтожить его.