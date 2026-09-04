Мэр французского города пригрозил привлечь комаров к ответственности за полеты

Во Франции мэр запретил комарам кусать людей и летать над городом

Глава французского города Сен-Жюст-Сен-Рамбер запретил тигровым комарам летать и кусать местных жителей. Эти ограничения Оливье Жоли закрепил официально, указ опубликовали на сайте администрации коммуны.

Градоначальник подписал документ после массовых жалоб горожан. Жители направили его секретарям десятки требований разобраться с насекомыми, которые не дают людям собираться на улицах.

Запрет на полеты комаров мэр обосновал тем, что «их жужжание и укусы могут вызывать раздражение и досаду». В том же документе прописаны и карательные меры. Любому комару, который «не соблюдает данные инструкции», грозит «привлечение к ответственности»

За символическим документом стоят вполне серьезные шаги. На борьбу с насекомыми муниципалитет уже направил 45 тысяч евро.

В городе разместили специальное оборудование: ловушки для комаров, искусственные домики для летучих мышей, а также платформы для синиц и ласточек, которые охотятся насекомыми.

«Каждый должен внести свой вклад <...> на данном этапе ни один комар не был арестован или оштрафован», — признал мэр.

Тигровые комары представляют серьезную угрозу, они переносят лихорадку денге. Раньше этот подвид обитал только в тропиках, из-за глобального потепления такие насекомые появились и во Франции.

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