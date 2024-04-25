Мельница парижского кабаре «Мулен Руж» лишилась крыльев | 360°

Мир 25 апреля 2024, 12:18 Мельница парижского кабаре «Мулен Руж» лишилась крыльев Крылья мельницы парижского кабаре «Мулен Руж» упали и повредили вывеску Unsplash

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Ставшая символом Парижа красная мельница на крыше кабаре «Мулен Руж» потеряла свои крылья. Как сообщил французский телеканал BFM, упавшие на землю детали повредили вывеску заведения, сбив несколько букв в названии.

По данным пожарного управления города, достопримечательность получила повреждение в ночь на четверг, 25 апреля. Прибывшие на место сотрудники полиции оцепили место падения крыльев.

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Заместитель по безопасности мэра 18-го округа Парижа Кевин Хаве заявил, что в результате происшествия никто не пострадал. О причинах частичного разрушения мельницы неизвестно. Руководство кабаре заявило, что исключает какие-либо злонамеренные действия.

«Это первый подобный случай для заведения с момента его основания 6 октября 1889 года. Мы выясняем все обстоятельства происшествия», — заявили в пресс-службе «Мулен Руж».

В организации подчеркнули, что специалисты еженедельно проверяли механизм работы крыльев мельницы и никаких проблем не находили.

Кабаре «Мулен Руж» стало не первым символом Парижа, получившим серьезные повреждения. После пожара в апреле 2019 года рухнул шпиль собора Парижской Богоматери. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что ремонт закончится к концу 2024 года и собор снова откроют для посещений.