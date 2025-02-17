Мексика приняла неожиданное решение из-за действий Google по Американскому заливу

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что ее правительство не исключает возможности подачи гражданского иска против Google — если корпорация продолжит называть участок моря между северо-востоком Мексики и юго-востоком США «Заливом Америки». Об этом сообщило РИА «Новости» .

Шейнбаум на своей утренней пресс-конференции пояснила, что указ американского лидера Дональда Трампа ограничен «континентальным шельфом Соединенных Штатов», поскольку Мексика по-прежнему контролирует большую часть залива.

«У нас есть суверенитет над нашим континентальным шельфом», — добавила Клаудия Шейнбаум.

Правительство Мексики уже направило в Google письмо с указанием на то, что компания «ошиблась» и что «весь Мексиканский залив не может называться заливом Америка». Тем не менее, Google сохранил прежнюю номенклатуру.

Президент США Трамп 25 января распорядился переименовать Мексиканский залив в Американский. Уже 10 февраля американское Федеральное управление авиации начало обновлять свои карты, а Google внес изменения в свой картографический сервис.

В США на Google Maps Мексиканский залив стал называться Американским, в Мексике — Мексиканским. В других странах пользователи видят оба названия.

Это не первый случай, когда мексиканцы и американцы расходятся во мнениях по поводу названий ключевых географических зон. К примеру, таких как пограничная река между Техасом и мексиканскими штатами Чиуауа, Коауила, Нуэво-Леон и Тамаулипас. Мексика называет ее Рио-Браво, а для Соединенных Штатов это Рио-Гранде.