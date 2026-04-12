Мексика отказалась возвращать российской пианистке 17-летнюю дочь

Посольство в Мексике: Мехико не будет возвращать 17-летнюю россиянку домой

Власти Мексики отказались возвращать в Россию 17-летнюю гражданку страны, удерживаемую в Генпрокуратуре по делам семьи и детей. Об этом РИА «Новости» сообщил заведующий консульским отделом посольства России в Мексике Яков Федоров.

По его словам, действия местных властей нарушают международные процедуры, в том числе Венскую конвенцию и Конвенцию о правах ребенка. Девушка до сих пор находится в учреждении, не являясь ни осужденной, ни арестованной, ни задержанной.

«Мексиканские партнеры отказываются возвращать К. в Россию и с августа 2025 года не предоставляют к ней консульского доступа. Наши обращения в МИД Мексики, Генпрокуратуру остаются без внимания», — сказал дипломат.

Приемная мать девушки, пианистка Марина Романова, сообщала, что дочь насильно изъяли в учебном заведении. Она не исключала, что девушка могла стать жертвой преступления.

