МегаФон обнулит трафик на сайты новостей в дни встречи Путина с Трампом

Мобильный трафик обнулят на ведущие российские новостные ресурсы с 15 по 17 августа. Пользователи МегаФона с положительным балансом смогут следить за всеми важнейшими событиями на встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

Абоненты смогут беспрепятственно читать материалы, просматривать видео- и текстовые трансляции на 14 ресурсах крупнейших федеральных телеканалов, деловых и общественных медиа. Переходы по внешним ссылкам будут тарифицироваться по условиям действующего тарифного плана.

«Обнуляя трафик на ведущие российские СМИ, мы хотим, чтобы наши абоненты могли оставаться в курсе событий, не задумываясь об оставшихся пакетах интернета», — подчеркнул коммерческий директор оператора Дмитрий Рудских.

Встреча на Аляске станет первой для Путина и Трампа с 2019 года, а для президентов России и США в целом — с 2021-го.