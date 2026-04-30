Медведев сравнил отношения США и Европы с «пауками в банке»

Европа и США сейчас «как пауки в банке». Такое мнение выразил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев во время выступления на марафоне «Знание. Первые», его процитировало РИА «Новости». .

«На самом деле довольно забавно наблюдать, как развиваются отношения между Соединенными Штатами и Европой: и дело не в том, кому мы симпатизируем», — сказал он.

По словам Медведева, теперь за ними можно наблюдать, «запасаясь попкорном». При этом заместитель председателя Совбеза отметил, что у российской стороны свои интересы, она будет заниматься только своими делами и развитием.

Ранее Медведев жестко отреагировал на идею премьер-министра Эстонии Кристена Михала обложить пошлинами российские товары для финансирования Украины.

По его словам, ответ России на это будет симметричным. Страна введет сборы на весь свой экспорт в Евросоюз, чтобы получить дополнительные средства для финансирования ВПК.