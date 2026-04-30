Медведев сравнил отношения США и Европы с «пауками в банке»
Европа и США сейчас «как пауки в банке». Такое мнение выразил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев во время выступления на марафоне «Знание. Первые», его процитировало РИА «Новости»..
«На самом деле довольно забавно наблюдать, как развиваются отношения между Соединенными Штатами и Европой: и дело не в том, кому мы симпатизируем», — сказал он.
По словам Медведева, теперь за ними можно наблюдать, «запасаясь попкорном». При этом заместитель председателя Совбеза отметил, что у российской стороны свои интересы, она будет заниматься только своими делами и развитием.
Ранее Медведев жестко отреагировал на идею премьер-министра Эстонии Кристена Михала обложить пошлинами российские товары для финансирования Украины.
По его словам, ответ России на это будет симметричным. Страна введет сборы на весь свой экспорт в Евросоюз, чтобы получить дополнительные средства для финансирования ВПК.