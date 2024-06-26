Медведев призвал не подменять нормы международного права

Международное право призвано защищать интересы всех стран, а не отдельных государств. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в обращении к участникам Петербургского международного юридического форума призвал вернуть законам приоритетное значение, сообщило РИА «Новости» .

Политик предложил межгосударственным структурам объединиться и восстановить безусловный приоритет ценностей права. Медведев призвал не подменять нормы, используя в корыстных интересах одной из сторон.

«Сделать так, чтобы общепризнанные нормы международного права отражали баланс интересов всех стран и не подменялись пресловутым „порядком, основанным на правилах“, который выгоден лишь отдельным государствам», — сказал он.

Медведев заявил о формировании многополярной системы международных отношений. По его словам, движущей силой этих процессов стали независимые страны, стремившиеся к партнерству на равных.

XII Петербургский международный юридический форум пройдет с 26 по 28 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» с участием около 3800 представителей 54 стран.

Российские политики обвиняли Запад в пренебрежении международным правом, например, в вопросе заморозки активов, сообщил RT. Юристы Еврокомиссии советовали вернуть заблокированные средства их владельцам.