Медведев объяснил «логику» Трампа в его постах о порванной в клочья России

Медведев: Трамп попал в реальность Байдена, но он вернется, всегда возвращается

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал заявления Дональда Трампа после встречи с Владимиром Зеленским политическими заклинаниями на тему «Как слаба Россия». Пост президента США действительно поражает разгулом фантазии: там и окончательная победа Киева, и возврат к прежним границам, и провальная военная экономика России, и очереди за бензином, и «бумажный тигр».

«Что-то там, в Нью-Йорке, творится. У бандеровского паяца — кокс и тремор, у поляка — снюс во рту. А Трамп снова попал в альтернативную реальность. <…> В этой реальности все по-другому. Киев побеждает, Россия порвана в клочья, экономика бандеровской Украины уверенно растет за счет собственных ресурсов», — добавил он.

В этой реальности, по оценке Медведева, давно и счастливо живут предшественники Трампа Барак Обама и Джо Байден. Однако на самом деле Трамп не такой.

«Не сомневаюсь, он вернется. Он всегда возвращается. Вероятно, через пару дней предложит зеленому пианисту подписать капитуляцию. Или слетать на Марс с прощенным им Маском. Или сделать что-то еще очень важное, что позволит претендовать на Нобелевскую премию», — заметил политик.

А постоянная кардинальная смена своей точки зрения, продолжил он, вообще главное в госуправлении через соцсети.

«И, как говорится, thank you for your attention to this subject!» — заключил он.