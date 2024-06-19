Медведь несколько месяцев следил за женщиной, прежде чем съесть ее

Медведь несколько месяцев следил за домом пожилой американки в Калифорнии, прежде чем забраться в жилище и съесть хозяйку. Об этом сообщил телеканал Fox News .

По данным телеканала, все произошло в ноябре 2023 года городе Даунивилл. Черный медведь забрался в дом 71-летней американки Патрис Миллер, набросился на спящую женщину и убил ее. Еще несколько дней зверь оставался в жилище, пожирая останки хозяйки.

Как выяснили журналисты, медведь несколько месяцев обитал у дома своей жертвы. Она даже пыталась добиться, чтобы зверя поймали и перевезли в другое место. Для безопасности американка установила стальные решетки на окнах своего дома, но они не смогли остановить медведя. При этом обычно распространенные в США черные медведи не нападают на людей.

Ранее стало известно, что в якутском национальном парке «Ленские столбы» медведь попытался штурмовать инспекторский домик.