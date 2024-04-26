Мир 26 апреля 2024, 00:34 Мединский раскрыл детали переговоров с Украиной в 2022 году Мединский: Украине нужно было согласовывать договор с РФ с «тремя начальниками» РИА «Новости»

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Украинские власти должны были согласовывать все свои действия и договоренности с Россией с «тремя начальниками». Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию на переговорах в Турции в 2022 году.

«Украинская делегация говорила следующее: „Вот вам легко, у вас один начальник, а у нас три, поэтому под чем бы мы тут ни подписались, надо еще с двумя начальниками согласовать“», — сообщил он.

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Прошлой осенью Давид Арахамия признал, что экс-премьер Великобритании Борис Джонсон отговорил Украину подписывать мирные соглашения с Россией, писал RT.

Ранее президент Владимир Путин вспомнил об этом, отметив, что специальную военную операцию на Украине можно было бы закончить еще в 2022 году, но в ситуацию вмешался бывший британский премьер.