Мединский после переговоров в Стамбуле напомнил Рютте о войне в Китае

Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле, помощник президента России Владимир Мединский привел историческую справку для генсека НАТО Марка Рютте.

Он назвал Рютте большим любителем истории.

«В Китае была гражданская война между коммунистами и националистами — Чан Кайши и Мао Цзэдун», — напомнил Мединский

Он уточнил, что Чан Кайши постоянно настаивал на личной встрече, чтобы обо всем договориться. В итоге делегации встречались, фотографировались, улыбались, но это не помогло завершить гражданскую войну, потому что базовые вопросы оставались нерешенными.

В среду, 23 июля, в Стамбуле завершился третий раунд переговоров России и Украины.