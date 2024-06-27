Медеведев заявил, что Россия не планирует нападать на Запад
Зампред СБ Медведев: Россия не собирается нападать на Запад
Россия не планирует нападать на Запад. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.
«Им (западным странам — прим. ред.) никто не угрожает. Мы на них не собираемся нападать, о чем неоднократно говорили», — процитировало политика РИА «Новости».
Медведев добавил, что Россия не намерена развязывать «какие-то военные кампании».
Ранее президент Владимир Путин высказался по этому поводу еще жестче. Он назвал тех, кто заявляет о том, что РФ якобы хочет напасть на НАТО, «тупыми, как стол», а подобные слова — «чушью, бредом собачьим».