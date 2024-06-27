Медеведев заявил, что Россия не планирует нападать на Запад

Зампред СБ Медведев: Россия не собирается нападать на Запад

Фото: РИА «Новости»

Россия не планирует нападать на Запад. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.

«Им (западным странам — прим. ред.) никто не угрожает. Мы на них не собираемся нападать, о чем неоднократно говорили», — процитировало политика РИА «Новости».

Медведев добавил, что Россия не намерена развязывать «какие-то военные кампании».

Ранее президент Владимир Путин высказался по этому поводу еще жестче. Он назвал тех, кто заявляет о том, что РФ якобы хочет напасть на НАТО, «тупыми, как стол», а подобные слова — «чушью, бредом собачьим».

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