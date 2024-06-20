Мебель чуть не убила семью в новой квартире

Семья чуть не умерла из-за мебели после переезда в новую квартиру в Сингапуре

Семья из Сингапура едва не лишилась жизнь, когда переехала в новую квартиру. Об этом сообщило издание AsiaOne.

Глава семейства Сунхун Цзюнь купил квартиру в 2023 году и нанял компанию, чтобы отремонтировать и меблировать ее. Семья Цзюня въехала в квартиру 13 марта 2024 года, после этого его восьмилетняя дочь стала жаловаться на сухость в глазах и боль в горле. Такие же симптомы появились и у родителей.

Потом жена Цзюня лишилась голоса на две недели. Врач предположил, что причиной плохого состояния могло стать отравление формальдегидом. Этот бесцветный химикат содержится в композитной древесине и краске, которые используются при изготовлении мебели.

После визита к врачу Цзюнь сообщил о проблемах компании, которая направила к нему домой сотрудника для проведения специальных тестов. Оказалось, что норма содержания формальдегида была превышена почти в 60 раз. Сунхун Цзюнь решил судиться с компанией из-за предоставления некачественных услуг.

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