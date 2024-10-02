McDonald’s уличили в использовании рабского труда в Британии

Би-би-си: McDonald’s в Британии использовал рабский труд 16 человек из Чехии

Фото: Телеканал «360»

Один из ресторанов McDonald’s в Великобритании несколько лет использовал рабский труд, сообщила телесеть Би-би-си. По данным журналистов, 16 человек заставляли работать и в самой точке быстрого питания, и на фабрике, которая производит булочки и другие продукты питания.

Издание уточнило, что для нелегальной работы в Великобританию привезли 16 жителей Чехии. Они «подвергались эксплуатации» более четырех лет, добавили журналисты. По их информации, речь идет о бездомных и алкозависимых людях — им даже платили минимальную зарплату, но жили они на производстве, а деньги получали на один общий счет.

Год назад McDonald’s угодил в громкий скандал из-за поддержки действий израильских военных. Американскую сеть фастфуда раскритиковали в ряде стран — ресторанам объявляли бойкот в Турции, Ливане и Египте.

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