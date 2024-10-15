Мадридский клуб «Реал» убрал футболиста Килиана Мбаппе с фотографий из рекламной кампании коллекции Artist Pack. Этот стало известно благодаря публикации неотредактированной версии — первоначальное фото в своей соцсети разместил Джуд Беллингем. Об этом написало издание Sport24.
Ранее «Реал» объявлял о выпуске линии одежды, чтобы привлечь внимание к социальным проектам благотворительного фонда для уязвимых групп. На неотредактированном рекламном фото Мбаппе присутствует, позже француза удалили с фотокарточи.
Секс-скандал разгорелся после поездки футболиста в Швецию. Там в одном из отелей произошло изнасилование, и в нем обвинили Мбаппе и его компанию. Шведская прокуратура начала расследование.
Беспилотник ВСУ повредил жилой дом на Кубани
Продавщица алкомаркета выпила на свой день рождения и ослепла
Мбаппе убрали с рекламной фотографии из-за сексуального скандала
Красная змея в салоне машины каршеринга напугала москвича
Иномарка сбила мать с ребенком на пешеходном переходе в Подмосковье
Штаб по вопросам восстановления электричества прошел в Чехове
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте