Мать разрешила маленькой дочери поиграть с сотнями крокодилов

Мать разрешила четырехлетней дочери поиграть с сотнями крокодилов в Таиланде

Фото: Freepik

Четырехлетняя девочка в Таиланде играла с сотнями новорожденных крокодилов. Фотографии опасных забав возмутили пользователей интернета. Об этом сообщило South China Morning Post.

В начале июля жительница Таиланда Кванруди Сириприча рассказала, как ее дочь играет с более чем 200 детенышами крокодилов. Женщина опубликовала видео и фото, на которых девочка сидела в бассейне с недавно вылупившимися рептилиями.

Судя по соцсетям матери ребенка, у нее своя крокодиловая ферма. Она заявила, что девочка начала играть с детенышами крокодилов в двухлетнем возрасте.

Кванруди добавила, что внимательно следит за своей дочерью во время игр и сразу же вытаскивает ее из бассейна при намеках на опасность. Пользователи осудили ее за то, что она допускает маленькую дочь к опасным животным.

Ранее крокодил напал на девятилетнюю девочку в Индонезии. Хищник затащил ребенка в воду на рыбалке.

Быстрый обмен или долгое УДО. Что ждет осужденного на 16 лет журналиста Гершковича

Говорящая голова. Урсулу фон дер Ляйен выбрали не для дел, а для риторики

Миссия — функция государства. В чем отличие цифрового рубля от криптовалют

Путь к сплочению. Сближение России и КНДР бьет по интересам США

Mortal Kombat по-думски. Почему в России собираются запретить «тапать хомяка»?

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте