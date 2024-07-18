Мастер по ремонту телевизоров избил молотком семью с ребенком в Турции

Вызов мастера по ремонту телевизоров обернулся кровавой бойней для семьи из Турции. Об этом сообщил Hurriye.

Известно, что между пожилыми супругами и 46-летним рабочим разгорелся конфликт. В ходе ссоры агрессор схватил молоток и ударил главу семейства по голове. Впоследствии мужчина набросился на жену пострадавшего, его дочь и шестилетнюю внучку.

Все четверо попали в больницу с травмами. У ребенка диагностировали кровоизлияние в мозг. Телемастера удалось задержать благодаря ответственным соседям, добавил сайт kp.ru.

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