Массовые отключения света затронули юг Узбекистана

В пятницу в ряде регионов на юге Узбекистана произошли отключения электричества. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго республики.

Основной удар пришелся на Сурхандарьинскую область и отдельные районы других регионов. Минэнерго Узбекистана оперативно приступило к восстановлению сети, причина блэкаута устанавливается.

Министерство энергетики Казахстана в телеграм-канале сообщило, что 14 августа в энергосистеме зафиксировали резкое увеличение мощности, вызванное столь же резким изменением перетока электроэнергии со стороны энергосистемы Центральной Азии.

«Сработала противоаварийная автоматика, что привело к отключению части потребителей в нескольких областях», — уточнили в ведомстве.

Несколько дней назад без света остались восемь тысяч жителей Махачкалы. Отключения подачи электричества оказались связаны со срабатыванием защиты оборудования из-за жары.