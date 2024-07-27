Массовое отравление хлором произошло в Варшаве

RMF FM: в Варшаве 23 человека отравились хлором в бассейне Polonez OSiR

Фото: Freepik

Более 20 человек отравились хлором в одном из бассейнов в Варшаве. Подробности сообщила радиостанция RMF FM.

«Массовое отравление произошло в бассейне в Варшаве, 23 человека, которые плавали в бассейне Polonez OSiR в варшавском районе Таргувек, имеют симптомы отравления хлором», — указали в сообщении.

В больницы доставили 21 человека, среди которых есть дети. На момент госпитализации пострадавшие были в сознании. Всего из бассейна вывели около 60 человек. Пробы воды показали, что показатели многократно превышают норму. На дне обнаружили 8,03 миллиграмма хлора на литр, на поверхности 2,41 при норме 0,3-0,7 миллиграмма на литр.

В феврале в Самаре четыре ребенка попали в больницу с отравлением после купания. Они надышались хлором, который в большом количестве содержался в воде бассейна.

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